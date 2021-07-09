ماكرون يدعم "تحصين الانتقال الديمقراطي" بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، دعم حكومته للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، من الرئيس الفرنسي.

وجدد ماكرون "التزامه بالعمل على تطوير علاقات الصداقة بين البلدين بجميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين".

ومن جانبه، أطلع حمدوك الرئيس الفرنسي على مبادرته لتحصين الانتقال الديمقراطي (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام).

وشدد الرئيس الفرنسي على "أهمية المبادرة وتوقيتها، وضرورة توافق جميع السودانيين على تأسيس ديمقراطية مستدامة كأحد العوامل الحاسمة لنجاحها".

وتطرق الاتصال بين الجانبين إلى مختلف التطورات والأوضاع الإقليمية.

وأكد رئيس الوزراء السوداني والرئيس الفرنسي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومتين بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.