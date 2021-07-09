قصة ديون ثاني أكبر شركة عقارات في الصين.. رسالة من الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت السلطات الصينية المستثمر "هوي كا يان"، مؤسس مجموعة "إيفرجراند"، على ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الديون المتراكمة على المجموعة.

والمستثمر"هوي كا يان"، مؤسس مجموعة "إيفرجراند"، وهي ثاني أكبر شركة عقارات في الصين، شارك في احتفال الحزب الشيوعي الصيني بمرور 100 سنة على تأسيسه، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء عن مصادر مطلعة.

وأشارت بلومبرج، إلى أن المناقشات التي جرت بين "هوي"، ومسؤولي لجنة الاستقرار المالي والتنمية في الصين قبيل مشاركته في احتفالات الحزب، تشير إلى تزايد قلق السلطات الصينية من المخاطر التي يمكن أن يمثلها اضطراب أداء مجموعة "إيفرجراند" على الاقتصاد الصيني ككل.

وقامت المجموعة، وهي أكثر مجموعة عقارية مديونة في العالم ببيع عدد من أصولها، وسرعت وتيرة بيع العقارات لتقليل ديونها، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتزايدت حدة المشكلات المالية التي تواجهها مجموعة "إيفرجراند"، خلال الأسابيع القليلة الماضية مع التراجع الكبير في أسعار أسهمها وسنداتها.

وبحسب المصادر فإن مسؤولي لجنة الاستقرار المالي والتنمية دعوا "هوي"، إلى استقطاب مستثمرين استراتيجيين للانضمام إلى المجموعة بهدف تعزيز وضعها المالي، مشددين على ضرورة تجنب حدوث أي صدمات اقتصادية كبرى في البلاد نتيجة حدوث مشكلات كبيرة لمثل هذه المجموعة.

وقال "هوي" للمسؤولين إنه يجري محادثات مع مسؤولي الحكومات المحلية في الصين لإيجاد حل لمشكلة الديون.

وفشلت المجموعة، في استعادة ثقة الأسواق سواء بالنسبة للدائنين، أو للموردين، أو بعض مشتري العقارات الذين يشعرون بالقلق من احتمال عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها التي بلغت حوالي 302 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج، إلى أن تزايد حدة أزمة المجموعة المالية مؤخرا، جعل أسهم "إيفرجراند" مجالا للمضاربات والتكهنات الكثيفة في بورصتي نيويورك، وهونج كونج.