بعد جلسة مجلس الأمن.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة إلى مصر والسودان

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعبين المصري والسوداني، وذلك بعد جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن العواقب المُحتملة لملء وتشغيل سد النهضة.

وقال آبي أحمد في رسالته، التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس، الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذي ألقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.

وقال سامح شكري في كلمته إنه إذا تضررت حقوق مصر المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تحمي وتصون حقها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين بين الأمم ومقتضيات البقاء.

وأوضح شكري أن أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، يعيشون تحت تهديد بسبب سد النهضة الإثيوبي، نظرا لعدم وجود ضمانات مؤكدة لسلامة السد الإنشائية.

وقال في كلمة بمجلس الأمن، اليوم الخميس إن "إثيوبيا استمرت في تبني موقف متعنت، ورفضت كل المقترحات والأفكار التي قدمتها مصر والتي من شأنها قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية".

وأوضح أن "مصر وقعت على اتفاق المبادئ 2015، للتأكيد على التزامنا بالتوصل لاتفاق عادل وملزم بهذا الخصوص، واقترحنا بالمساهمة في تمويل السد الإثيوبي، حتى يتحول السد لرمز للصداقة بين شعوبنا، ورغم ذلك، تظل إثيوبيا على تعنتها ورفضها".