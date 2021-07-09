شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة التنسيقية ناعية جيهان السادات: علمت نساء العالم معنى العطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت "مدني" فى بيان لها: "إننا فقدنا اليوم سيدة مصرية عظيمة أعطت لنساء العالم دروس فى العطاء، وعرفت الجميع المعنى الحقيقى لأن تكون الزوجة خير سند وداعم حقيقى لزوجها فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد إبان حرب أكتوبر".

وأضافت أن السيدة جيهان السادات رمز من الرموز الوطنية وسيظل التاريخ شاهدًا على مواقفها، متابعة أن قرار الرئيس السيسى بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس، يعتبر خير تكريم لها.