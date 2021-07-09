شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه التاسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد مرور تسعة أيام علي انطلاقه، خلال دورته 52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث تفقد الوفد المعرض وأقسامه المتنوعة.

وأشاد أعضاء التنسيقية بحسن تنظيم المعرض والإقبال الجماهيري الكبير الذي يتزايد كل يوم إدراكا من المواطنين بأهمية التعرف على الثقافات المختلفة وإقتناء الكتب القيمة، مع الإلتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، وتساهم هذه المعارض الهامة في منح الشباب الفرصة على الإطلاع ورفع الوعي الثقافى.

وضم وفد التنسيقية النائبة مارثا محروس، والنائبة مارسيل سمير والنائبة رشا أبو شقرة، أعضاء مجلس النواب، وعبير العريان، وكريم الكنانى أعضاء التنسيقية.















