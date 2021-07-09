المؤهل بكالوريوس تجارة والمهنة طبيب.. تفاصيل جديدة في واقعة "عنتيل الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة إقامة صاحب مركز علاج طبيعي، ببني مزار في محافظة المنيا، علاقات جنسية مع عددًا من السيدات، وتصويرهن، والمعروف إعلاميًا بـ"عنتيل الصعيد"، عن مفاجآت جديدة في القضية.

وأكدت التحقيقات مع المتهم باستدراج السيدات، وممارسة الرذيلة معهن، عدم حصوله على أية مؤهلات علمية في الطب أو العلاج الطبيعي والتخسيس، وأنه خريج كلية التجارة، وأنه أنشأ مركزًا للعلاج الطبيعي والتخسيس دون ترخيص من وزارة الصحة.

وأكدت مصادر بالإدارة الصحة ببني مزار، عدم قيد المتهم "أ. و" 45 عامًا مقيم بمدينة بني مزار، والمعروف إعلاميا "عنتيل الصعيد" بسجلات نقابة الأطباء، وصدور قرار بغلق المركز الطبي الخاص به، والمقام بجوار عيادة شقيقه طبيب النساء والتوليد بالطابق الثاني.

كما كشفت التحريات، قيام المتهم بالهجرة غير الشرعية لدولة "قبرص" والعودة بعد عدة سنوات بشهادة غير معتمدة من وزارة التعليم العالي، تفيد حصوله على مؤهل علمي متخصص في العلاج الطبيعي.

الواقعة بدأت بإلقاء أجهزة الأمن القبض على 4 شباب، تبين من تحريات أجهزة الأمن أنهم وراء ترويج فيديوهات جنسية لشخص ادعوا أنه طبيب علاج طبيعي وتخسيس، للانتقام منه تظهر معه سيدات أثناء ممارسة الرذيلة معهن بمنزله، وتبيّن أن المتهمين ساوموه على مبلغ مالي كبير يقدر بمليون جنيه، وعندما رفض طلبوا منه التنازل لهم عن فدان من أرضه، لكنه رفض هذا العرض أيضًا، معتقدًا أنهم لن ينفذوا تهديدهم بنشر تلك الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه فوجئ بها على حساب بـ"تويتر" فهرب من منزله.

وقررت نيابات شمال المنيا، تجديد حبس المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وحبس 3 متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات.