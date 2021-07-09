عقوبات أمريكية على 34 شركة لارتباطها بالصين وروسيا وإيران

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات على 34 شركة وكيانا على خلفية ارتباطها بالجيش الصيني وسياسات الصين تجاه أقلية الأويغور المسلمة، ولتسهيلها تصدير سلع إلى روسيا وإيران. وفرضت العقوبات على تلك الشركات والكيانات "لضلوعها، أو لخطر ضلوعها في أنشطة تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، وفق بيان لوزارة التجارة.



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