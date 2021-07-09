صور.. "الاتحاد" داخل مصنع إنتاج لقاح كورونا في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تمكنت مصر من تصنيع مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وخلف هذا الإنجاز أياد عاملة مصرية ومصنع كامل تم تجهيزه منذ شهر أبريل الماضي، حسبما يشير الدكتور أحمد عباس مدير الإنتاج بالمصنع لـ"الاتحاد".

مراحل تصنيع مختلفة تبدأ من غرفة المواد الخام داخل ثلاجة كبيرة يتم مراقبة درجات الحرارة فيها بـ3 أنظمة تسخين، بينما يتم نقلها في المرحلة التالية للتنظيف ثم التغليف في الزجاجات ثم الملء. وبعدها، تدخل إلى هيئة الدواء المصرية لتقوم باختبارها لمطابقة المواصفات القياسية المصرية لتوزيع الأدوية في الأسواق أو مراكز توزيع اللقاح.

مصنع إنتاج لقاح كورونا في مصر

يشير عباس إلى أن عملية التصنيع بدأت في شهر أبريل الماضي، حيث تم تجهيز المصنع بالكامل في وقت قياسي داخل الشركة القومية لتصنيع الأمصال واللقاحات "فاكسيرا". على إثر ذلك، تم اختيار القوى البشرية التي ستتولى عملية التصنيع. بعدها، تم تدريبهم على العمليات المختلفة وفي النهاية أصبح هناك مليون جرعة كاملة من اللقاح مصنعة في مصر.

موظف يراقب عملية الإنتاج

داخل غرفة لا يدخلها سوى فردين على مدار اليوم بالتناوب، يقف أحدهم 4 ساعات كاملة دون راحة، ثم يدخل الآخر، وتبقى وظيفتهم متابعة ماكينة الإنتاج المستمرة على مدار الساعة لخروج أكبر عدد من عبوات اللقاح وتخزينها في المرحلة الأخيرة.