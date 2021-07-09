السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد الأهلة بتمير.

يشار إلى أن المحكمة العُليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ.

وكانت تقارير قد أفادت بأن رؤية الهلال مساء اليوم تكاد تكون مستحيلة بسبب عدم تولده.

وستعلن السعودية ان يوم غد المتمم لشهر ذو القعدة والاحد غرة شهر ذي الحجة.

وستتحرى فلسطين ودول عربية الهلال مساء يوم غد السبت.