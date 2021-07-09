الرئيس الإسرائيلي ينعى جيهان السادات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 6:41 مساءً

عبر الرئيس الإسرائيلي عن حزنه لوفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، مشيدا بمواقفها ودعمها لزوجها الرئيس الراحل أنور السادات، في سبيل إتمام عملية السلام مع تل أبيب.

وقال هرتسوغ عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل“.

وأضاف: ”وشاركت أيضا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل. أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل بتعازي للرئيس والشعب المصري“.

وتوفيت جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، اليوم، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت رئاسة الجمهورية جيهان السادات في بيان جاء فيه ”تنعى رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة“.