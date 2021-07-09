الزيارة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم.. سلطان عُمان يزور السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

من المقرر أن يزور سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد بعد غد الأحد، المملكة العربية السعودية، تمتد ليومين، تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقالت الوكالة اليوم الجمعة، إن ”الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء“.

ولم تشر الوكالة السعودية، إلى أي تفاصيل أخرى حول أجندة الزيارة الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى المملكة منذ توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن زيارة السعودية تعد الزيارة الخارجية الأولى للسلطان هيثم منذ تسلمه السلطة، كما أنها تعد اللقاء الثاني بينه والملك سلمان، بعد لقائهما الأول في يناير 2020 بمسقط، عندما قام العاهل السعودي بزيارة السلطنة لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور.

ونقلت الوكالة العمانية، عن بيان للبلاط السلطاني، أن زيارة السلطان للسعودية ”ستشكّل دفعة وانطلاقة لتطوير العلاقات لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد للبلدين والشعبين الشقيقين“.

ويتوقع أن تشهد زيارة سلطان عمان للسعودية، توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين تشمل القطاعين العام والخاص.

ووصل حجم التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة خلال الربع الأول من 2021 إلى نحو 152ر2 مليار ريال سعودي (570 مليون دولار) بزيادةٍ بنسبة 2ر6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وينتظر أن يتم قريبا افتتاح أول طريق، بطول 800 كيلومتر، يربط بين السعودية وسلطنة عمان بعد اكتمال إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه.

ويوم الاثنين الماضي تسلم السلطان هيثم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى السلطنة عبدالله بن سعود العنزي.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، وهو من مواليد الـ11 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 1955، تولى منصبه في الـ11 من شهر كانون الثاني/يناير عام 2020، خلفًا لابن عمه الراحل السلطان قابوس بن سعيد وطبقًا لوصيته.

وهيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد (65 عاما)، هو السلطان العاشر لسلطنة عمّان ورئيس لمجلس وزرائها.