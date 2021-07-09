مخاوف في فرنسا من طغيان إصابات المتحور “دلتا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

تزداد المخاوف في فرنسا من سرعة انتشار الإصابات بسلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا، وبالتالي عودة تسجيل مستويات قياسية جديدة بالفيروس.

حيث دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية قبل أيام إلى “اليقظة والحذر التامين”، وذلك بعد أيام قليلة من آخر خطوة من رفع حظر التجوال الذي دام منذ أكتوبر 2020.

من جهته حذر وزير الصحة الفرنسي، اوليفييه فيران، من أن متحور “دلتا” دخل فرنسا منذ أسابيع ومن المتوقع أن يكون هو الطاغي في مجموع الإصابات بكوفيد 19 خلال نهاية الأسبوع.

وأضاف الوزير: “المتحور دلتا معد بنسبة 60% أكثر من غيره من المتحورات.. وعليه فقد نواجه ارتفاعا في عدد الإصابات وموجة انتشار تشبه ما شهدناه الصيف الماضي”.

وحذرت وزارة الصحة الفرنسية الأسبوع الماضي من أن البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحث الفرنسيين على الإسراع في تلقي اللقاح.

كما حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي، في وقت سابق إن البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رصدت أول مرة في الهند.