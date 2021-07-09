العراق.. كارثة بيئية تهدد إقليم كردستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

حذر مختصون من احتمال حدوث انهيار أرضي كبير في إقليم كردستان العراق، حيث شهدت بلدة سوران بمحافظة أربيل الواقعة في إقليم كردستان العراق، تصدعاً أرضياً، ظهر بجوار الطريق التجاري الرئيسي الرابط بين أربيل وإيران، والذي قد يتعرّض إلى مخاطر في حال تساقط صخور بأحجام كبيرة.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فإنّ التصدّع بطول كيلومتر واحد، وعرضه نحو مترين، وفي حال انهياره قد يؤدي إلى حدوث مخاطر كبيرة، فضلاً عن إغلاق الشريان التجاري الرئيسي الذي يربط أربيل بالحدود مع إيران، والذي يجرى من خلاله إدخال البضائع إلى إقليم كردستان.

المتحدّث باسم مديرية المرور في إقليم كردستان، “محسن تحسين”، قال في تصريحات صحافية إنه “منذ أن بدأ التصدع يحصل، حاولنا تحذير الناس من خلال وضع علامتين، في إحداهما حذّرنا السائقين من استخدام أبواق السيارات في المنطقة، والثانية هي علامة تحذير من الانهيارات الأرضية”.

كما دعا سائقي الشاحنات الذين يقودون سياراتهم من وإلى معبر حاج عمران الحدودي مع إيران إلى الامتناع عن استخدام الأبواق وصفارات الإنذار في أي مكان بالقرب من هذه المنطقة، محذراً من “احتمال وقوع كارثة إذا بدأت قطع كبيرة من الصخور تتساقط على الطريق”.

في السياق، أكد أستاذ الجيولوجيا في جامعة سوران بإقليم كردستان، “سوران عثمان”، أنّ التشقّق الأرضي الذي حدث ينذر بانهيار أرضي خطير، مشيرا إلى أن “أيّ انهيار قد يحصل سيؤدي إلى كارثة كبرى”.

كما أوضح أنّ الحلّ “يكمن في إزالة جزء الجبل الذي يشهد حدوث تشقّقات، لمنع حدوث انهيارات أرضية في المستقبل”.

يشار إلى أن بلدة سوران التي ظهر فيها التشقّق هي عبارة عن منطقة جبلية تشهد حركة تجارية نشطة بسبب ارتباطها بالحدود مع إيران، ولم يسبق أن شهدت المنطقة مثل هذه الظاهرة، إلّا أنّ أنها كانت عرضة للزلازل من الدرجة المتوسطة.