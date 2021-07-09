شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تودع جيهان السادات في جنازة عسكرية يتقدمها السيسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ودعت مصر اليوم الجمعة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وقادة الجيش ورئيس الحكومة ومندوبون عن سفارات عربية وأجنبية في القاهرة.

أقيمت مراسم الجنازة عصر اليوم عند النصب التذكاري للجندي المجهول في حي مدينة نصر بشرق العاصمة المصرية حيث اغتيل السادات (1918-1981) قبل نحو 40 عاما ودُفن هناك.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت صباح اليوم نبأ وفاة جيهان السادات عن عمر يناهز 88 عاما بعد اعتلال صحتها. وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي إن قرارا جمهوريا صدر بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.

كما نعتها السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان على تويتر قالت فيه إن الراحلة "كانت داعية للسلام والنزاهة وحقوق الإنسان والعدالة والتسامح والمحبة. تركت السيدة السادات إرثا دائما من الالتزام تجاه جميع المصريين".

ولدت جيهان صفوت رؤوف في القاهرة عام 1933 وهي ابنة لطبيب مصري وسيدة بريطانية. التقت لأول مرة بضابط الجيش السابق محمد أنور السادات وهي في الخامسة عشرة من عمرها بعد خروجه من السجن بسبب نشاطه السياسي.

تزوجا في 29 مايو أيار 1949 وبعدها عاد السادات إلى الجيش وشارك في ثورة يوليو 1952 التي تولى بعدها عددا من المناصب السياسية حتى تسلم رئاسة الجمهورية عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.