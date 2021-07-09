قضاء فرنسا يحقق في "هجمات كيماوية" بسوريا وقعت 2013

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح القضاء الفرنسي، الجمعة، تحقيقا في هجمات كيماوية وقعت في سوريا عام 2013.

وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إن "قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات نسبت إلى الجيش السوري، كانت موضع شكوى أودعت في مارس/آذار أمام المحكمة القضائية بباريس".

وأضاف المركز أنه "إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فتح تحقيق قضائي في نهاية أبريل/نيسان بتهمة جرائم حرب"، بحسب مصدر قضائي.

وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت في 2019 رفضها جملة وتفصيلا الاستنتاجات التي توصل إليها فريق بعثة تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت وزارة الخارجية السورية، إنها "ترفض جملة وتفصيلا" النتيجة التي نشرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أن "مادة كيماوية سامة" تحوي غاز الكلور استخدمت في هجوم على مدينة سورية كانت تسيطر عليها المعارضة.

وأضافت: "تقرير البعثة لم يأتِ مختلفا عن التقارير السابقة التي كانت تحفل بالتحريف الفاضح للحقائق".