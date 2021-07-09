دعما للانتخابات.. مظاهرات "تحديد المصير" بمدن ليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت مظاهرات في العديد من المدن الليبية داعمة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وبدء منذ قليل، توافد المواطنون الليبيون في العديد من الميادين بالمناطق والمدن الليبية داعمين لمظاهرة "تحديد المصير" التي دعت لها العديد من التكتلات والأحزاب السياسية الليبية دعما لأقامة الانتخابات في موعدها المحدد.



وخرج المتظاهرون يحملون لافتات تدعوا لإقامات انتخابات عامة ومباشرة في موعدها المحدد 24 ديسمبر تحت شعار " لا للتمديد" وسط تأمين الأجهزة الأمنية .





دعوة وتأمين رسمي

وتأتي المظاهرات استجابة للدعوات والتي صدرت عن جهات أبرزها وكيل وزارة الداخلية الليبية للشؤون الفنية فرج اقعيم، لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.

وخرج اقعيم في كلمة مرئية، الخميس، ودعا الشعب الليبي إلى ضرورة المُطالبة بإقامة الانتخابات في موعدها مُطالباً المجتمع الدولي بعدم التدخل في الشأن الليبي وجعل الشعب الليبي هو الوحيد الذي يحدد مصيره.

ويهدد تنظيم الإخوان الإرهابي مسار التسوية السياسية السلمية والوصول إلى الانتخابات ومحاولتها لإفشال ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.





عرقلة الإخوان

وفشل الملتقى بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.



وأكدت البعثة الأممية أن فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.



كما هدد تنظيم الإخوان الليبي بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.



وهو ما جاء على لسان القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" حيث أعرب عن رفضه وتياره الذي وصفه بـ"تيار الثورة" قبول النتائج الانتخابية المقبلة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.





غضب عام

مجلس النواب الليبي بدوره أعلن إعداده قانونا لانتخاب الرئيس القادم مباشرة من الشعب ديسمبر/كانون الأول المقبل عقب الفشل الذي مني به الحوار السياسي في جينيف.

وفي وقت سابق، أعلن مجموعة من الأحزاب والتكتلات والشخصيات الوطنية الليبية المستقلة في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، انزعاجهم من الطريقة التي أديرت بها جلسات الحوار، والتي أدت إلى خلق العراقيل وزيادة تعقيد الازمة الليبية بدلا من تقريب وجهات النظر وازالة الخلافات حول القاعدة الدستورية المقترحة.

وأهاب الموقعون على الخطاب، الأربعاء، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ خارطة الطريق التي سبق وأن اعتمدت وإلزام كل الأطراف الليبية بالامتثال لتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد.

إضافة إلى وقف العبث بمستقبل الشعب الليبي وبمصيرة، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها بعيدا عن مناكفات الأطراف المختلفة في ملتقى الحوار ومجلس الدولة.

وذكرت بتصريحات المبعوث الأممي السابقة بإجراء الانتخابات وفقاً لمخرجات لجنة فبراير وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 في حالة فشل ملتقى الحوار في اعتماد قاعدة دستورية.