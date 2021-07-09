الرئيس السيسي يقرأ الفاتحة على قبر الراحل انور السادات والجندي المجهول

الشارقة - اميمة ياسر - .قرأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الفاتحة على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد أن وصل للمشاركة في تشيع جثمان السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل، أمام النصب التذكاري، بمدينة نصر.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.