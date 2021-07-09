بسرعة خارقة للصوت تحمل 40 طن من الذخائر ومنها الصواريخ النووية .. تعرف على «السفاح الجوي» الروسي تو- 160

الشارقة - اميمة ياسر - برنامج كلاشينكوفا حصل على فرصة لتصوير أول نسخة متطورة للقاذفة الاستراتيجية توبوليف-160 الخارقة والمعروفة بالبجعة البيضاء.

طائرة أسرع من المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس وقادرة على حمل وزن قياسي من الذخائر ومنها الصواريخ النووية.

ما خصائصها الأخرى؟

كانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا، قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة "تو- 160 إم" الاستراتيجية المزودة بأجهزة الملاحة والرادارات وأجهزة القيادة وأجهزة الحرب الإلكترونية المطورة قامت مطلع عام 2020 برحلة جوية اختبارية على ارتفاع 1500 متر. واستغرق التحليق آنذاك، حسب الصحيفة، 34 دقيقة فقط.

وذلك باستخدام محركات قديمة. أما الآن فاستخدمت الطائرة محركات " إن كا – 32 – 02" الحديثة روسية الصنع.