شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 822 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الجمعة 822 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 74حالة عما تم تسجيله أمس الخميس ، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم(270 حالة) وفي الثلاثينات (157حالة) وفي الأربعينيات (147حالة) الأرقام الأعلى.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 62 شخصا، بارتفاع حالتين عما تم تسجيله أمس الخميس ، حسب مسؤولي قطاع الصحة. ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 441، بانخفاض 23 عما كان عليه أمس الخميس