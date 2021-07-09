الصحة الفرنسية: متحور 'دلتا' يطغى على اصابات كورونا

وأضاف الوزير: "المتحور دلتا معد بنسبة 60% أكثر من غيره من المتحورات.. وعليه فقد نواجه ارتفاعا في عدد الإصابات وموجة انتشار تشبه ما شهدناه الصيف الماضي".

وحذرت وزارة الصحة الفرنسية الأسبوع الماضي من أن "البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحث الفرنسيين على الإسراع في تلقي اللقاح".



كما حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسي، في وقت سابق إن "البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التي رصدت أول مرة في الهند".