الكشف عن نتائج اللجنة المشكلة لإعادة حقوق المسيحيين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت كتلة الرافدين النيابية، اليوم الجمعة، عن نتائج اللجنة المشكلة لإعادة حقوق المسيحيين المغتصبة.

وقال رئيس الكتلة يونادم كنا في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها الخليج 365، إن "اللجنة المشكّلة لإعادة حقوق المسيحيين تمكنت حتى الآن من إعادة 70 داراً وعقاراً لأصحابها من المسيحيين"، مبيناً أن "اللجنة قامت بواجبها وبإمكانات جماعية".

وأضاف، أن "هناك الكثير من التزوير طال عقارات المسيحيين"، مشيراً الى أن "القضاء تدخَّل في الموضوع لحسم الملف".