اعتقال 5 إرهابيين دواعش غرب العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الجمعة، عن اعتقال 5 إرهابيين من تنظيم داعش غرب البلاد.

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الجمعة، عن اعتقال 5 إرهابيين من تنظيم داعش غرب البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار وبعد تلقي معلومات استخبارية، ووفق مذكرات قضائية، شرعت بتنفيذ عملية نوعية القي القبض خلالها على ثلاثة من عناصر داعش أحدهم يعمل بصفة جندي بما يعرف قاطع الأنبار والأخرين عملا بصفة جنود فيما يسمى قاطع فلوجة".

وأضاف البيان أنه "في عملية منفصلة أخرى، تمكنت مفارز الجهاز ، ووفق مذكرات قضائية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش أحدهما عمل في تصفيح العجلات المفخخة ضمن ما يعرف بقاطع الجزيرة إبان عمليات التحرير".

وقد دونت وفقا للبيان "أقوال المتهمين أصوليًا بعد اعترافهم بتنفيذ هجمات عدة طالت المواطنين والقوات الأمنية، وتم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة".

وتصاعدت حدة الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقطعات الأمنية بين الحين والآخر.

ورغم فقدان التنظيم للمناطق التي سيطر عليها في أحداث يونيو/حزيران 2014، وانهيار دولة "الخلافة"، المزعومة، إلا أن خلاياه الإرهابية ما زالت قادرة على تهديد الأمن العراقي في مناطق عدة.

وتطارد القوات العراقية فلول التنظيم عبر سلسلة عمليات عسكرية متلاحقة، غالباً ما تسفر عن قتل واعتقال عناصر لداعش.