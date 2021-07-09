تركيا.. آلاف المزارعين هجروا أراضيهم خلال عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 9 يوليه 2021

سلطت برلمانية تركية معارضة الضوء على قضية تقلص عدد العاملين بمجال الزراعة في البلاد، وتزايد عدد الأطفال العاملين.



البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري، موزيان شيفكين، ذكرت أن 46 ألف 923 مزارعًا توقفوا عن مزاولة النشاط الزراعي.

موزيان شيفكين قالت إنها جمعت بيانات اقتصادية واجتماعية من عدة مؤسسات ومنظمات.

وأوضحت شيفكين أن 46 ألفاً و 923 فلاحاً قد ابتعدوا عن الزراعة في العام الماضي، مضيفة أن عدد المزارعين الذي بلغ 602 ألفاً و 983 مزارعًا في عام 2020، انخفض إلى 556 ألفًا 60 في عام 2021.

وأشارت شيفكين إلى أن عدد الحيازات الزراعية المسجلة في نظام تسجيل المزارعين (ÇKS) بلغ 2 مليون و267 ألفًا و176 في عام 2016.

البرلمانية ذكرت أن عدد الشركات تراجع على مدار السنوات وانخفض إلى 2 مليون 83 ألفًا و 22 في عام 2019.

البرلمانية المعارضة لفتت إلى أن 720 ألفاً طفلا في تركيا مضطرون للعمل.

موزيان شيفكين قالت: ” 32 ألف شخص من أصل 9 ملايين و12 ألف طفل في الفئة العمرية 5-11 يعملون، و 114 ألفًا من 3 ملايين 796 ألف طفل في الفئة العمرية 12-14 عامًا يعملون في أماكن عمل. هناك 16 مليون 457 ألف شخص من أصل 3 ملايين و 649 ألف طفل في الفئة العمرية 15-17 سنة شاركوا في الحياة العملية بدلاً من الذهاب إلى المدرسة”.

وأكدت النائبة أن هذه البيانات تظهر أن الأطفال يشاركوا في حياة عمل شاقة للمساهمة في اقتصاد أسرتهم بدلاً من التعليم.

قالت شيفكين إن الاقتصاد التركي قد انهار بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والوباء الذي يصاحبها، وأن البلاد سارت في اتجاه بلا هدف، مثل شاحنة بدون فراملن بسبب تبذير الحكومة وانفصالها عن الشعب.