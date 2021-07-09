شكرا لقرائتكم طالبان تدخل قندهار.. "سيطرنا على 85% من أفغانستان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أسابيع من العنف، وتصاعد الاشتباكات في مناطق عدة بالبلاد، وسط تقدم ملحوظ لحركة طالبان بوجه القوات الأفغانية، دخلت الحركة المتشددة، اليوم الجمعة، مدينة قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أبرزها "طلوع" (tolo).

إلا أن حاكم قندهار قال إن الوضع تحت السيطرة، وإنه يمتلك القوة الكافية لصد الهجوم الذي بدأته طالبان على أطراف المدينة، في حين أفادت "طلوع" بأن طالبان تحاصر السجن الرئيسي الموجود في المدينة.

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سيطرنا على 85% من البلاد

وزعمت الحركة في وقت سابق اليوم أيضاً أنها باتت تسيطر على 85% من أفغانستان، بما في ذلك معبر حدودي رئيسي مع إيران، في أعقاب هجوم شامل تزامن مع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

يشار إلى أنه بعد ساعات من إصدار الرئيس جو بايدن دفاعا قوياً عن الانسحاب الأميركي، قالت طالبان إن الحركة استولت على بلدة إسلام قلعة الحدودية - وبذلك تسيطر على قوس من الأراضي، من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع الصين.

فيما أوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس أن معبر إسلام قلعة الحدودي مع إيران "تحت سيطرتنا الكاملة"، في حين ذكر مسؤولون حكوميون في كابول أن القتال جار.

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريا، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، إلى أن "جميع قوات الأمن الأفغانية بما في ذلك الوحدات الحدودية موجودة في المنطقة والجهود جارية لاستعادة الموقع".

عناصر من حركة طالبان (أرشيفية من رويترز)

250 مقاطعة من أصل 398

وفي موسكو، أعلن وفد من مسؤولي طالبان أن الحركة سيطرت على حوالي 250 مقاطعة من أصل 398 في أفغانستان - وهو ادعاء يستحيل التحقق منه بشكل مستقل.

كما شدد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، خلال مؤتمره الصحافي في العاصمة الروسية، على وجوب رفع كل العقوبات المفروضة على الحركة في المستقبل القريب.

واعتبر أن طالبان تعتمد سياسة المفاوضات في حل الأمور الخلافية مع الجميع، وبالتالي على الآخرين تقديم التنازلات وذلك يتجلى من خلال رفع العقوبات المفروضة على الحركة، وفق قوله.