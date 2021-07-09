شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية شباب الأحزاب" تنعى وفاة السيدة جيهان السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي للشعب المصري، وأسرة الزعيم الراحل سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن رئاسة جمهورية مصر العربية نعت ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.