شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب: طفرة فى معدلات التنمية تشهدها أرض سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك طفرة فى معدلات التنمية تشهدها أرض سيناء وما شهدته اللجنة خلال زيارتها لجنوب سيناء شاهدنا على الطبيعة التطور الكبير الذى شهدته المحافظة وشبكه الطرق بمقاييس دوليه.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، اليوم الجمعة، الوفد البرلمانى للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وذلك بمبنى المحافظة بمدينة الطور.

واضاف النائب علاء عابد، أن اللجنة قامت بتفقد شبكة الطرق داخل المحافظة، واليوم تفقدنا طريق الطور الساحل

من جانبه قال إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم استطلاع أكثر من منطقة بمحافظة جنوب سيناء، لتكون نماذج تجارية جديدة ومناطق لوجيستية، مشيرا إلى أن هناك منطقة تصلح لأنشطة تخزينية لوجيستية تخدم مدينة شرم الشيخ السياحية.

وأضاف العشماوى، أنه من الممكن أن تكون هذه المخازن بمثابة سلاسل إمداد لشرم الشيخ، فضلا عن استطلاع سوق حضرى جديد على مساحة فدان.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنة النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبد المولى، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيرى، النائب حازم عويان، النائب حمدى عبد الوهاب، النائب مصطفى محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل، النائب ناصر هداية، الدكتور محمد على مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنة.