شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ناعيا جيهان السادات: فقدنا سيدة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ببالغ الحزن والأسى، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال المجلس الأعلى للإعلام إن مصر فقدت سيدة عظيمة قدمت نموذجا فريدا للسيدة المصرية المساندة لزوجها في ظل ظروف صعبة كانت تمر بمصر، حتى تحقيق نصر أكتوبر التاريخي، مضيفا أن الراحلة أظهرت للعالم وجه المرأة المصرية المشرف على مدار سنوات طويلة، ومثلت نموذجا فاعلا في خدمة الوطن، داعياَ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.