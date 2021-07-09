شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" ناعيا جيهان السادات: قدمت نموذجا وطنيا للمرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب حماة الوطن، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، والتى وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وأكد الحزب أن السيدة جيهان السادات كانت نموذجا وطنيا مخلصا للمرأة المصرية حيث قدمت إسهامات ومواقف عظيمة على مدى حياتها.

جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رحلت عن عالمنا بعد صراع قصير مع المرض، ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتى قدمت نموذجاً للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامةً فارقةً فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.