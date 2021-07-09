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رئيس مجلس النواب ناعيا جيهان السادات: قدمت نموذجاً عظيماً للمرأة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى وفاة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام .

 

وأكد رئيس مجلس النواب أن الراحلة قدمت نموذجاً عظيماً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر، وكذلك دورها في رعاية ومساندة أسر شهداء ومصابي حرب أكتوبر، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "الراحلة صاحبة مكانة، وكان لها مسيرة  حافلة بالعطاء، ومواقف عظيمة في دعم الدولة المصرية، والدفاع عن المرأة وحقوقها."

 

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب، بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن ويسكنها فسيح جناته .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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