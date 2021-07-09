بعد طلب الإحاطة.. نائبة تطالب وزارة التخطيط بدعم المتحف الآتوني في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

طالبت منال نصر، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، وزارة التخطيط، بدعم مالي للمتحف الآتوني؛ لإنهاء أعمال الإنشاءات فيه.

وكانت "نصر"، تقدمت بطلب إحاطة، حول تباطؤ العمل داخل المتحف الآتوني، وطالبت المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بتوجيه طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والآثار، والتخطيط.

يذكر أن بداية تنفيذ الفكرة، كانت في مطلع عام 2007، عندما أعلن زاهي حواس، وزير الآثار وقتها، بدء العمل في المتحف مع افتتاحه في غضون عام ونصف، من خلال إنشاؤه على شكل هرمي مكون من 5 طوابق، على مساحة 5 آلاف متر مسطح بارتفاع 52 مترًا، ومدرسة للترميم على مساحة 2500 متر مسطح، وإقامة مطاعم وكافيتريات على مساحة 500 متر فضلًا عن 1500 متر مساحات مكشوفة، حتى انتهت بالزيارة الأخيرة لمديرة متحف هيلدزهايم الألماني، لدراسة بدء المرحلة الثالثة له، بعد مرور 9 سنوات على بداية الإنشاء.