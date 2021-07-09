صور.. فحص 1464 مواطنًا خلال قافلة طبية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية بسفا بمركز الفشن، اليوم الجمعة، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1464 مواطنا في 9 تخصصات ( الباطنة، والأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية، وتنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة، وإجراء 90 تحليل دم، و 36 تحليل طفيليات، و 18 أشعة، و40 موجات فوق صوتية.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ100 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.