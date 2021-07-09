تداول 26 سفينة بضائع عبر ميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 26 سفينة، تزامنا مع وصول إجمالي حركة الصادر من البضائع إلى 36867 طنا، اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر تضمنت 19047 طن فوسفات، و9400 طن يوريا، و820 طن مولاس و7100 طن رمل و500 طن أسمنت.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 16 ألف طن ذرة و6500 طن خردة، و1092 طن خشب زان و6124 طن حديد صاج، و14086 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 3068 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 27827 طنا.