"شورت وفانلة وكاب".. إقبال كبير على شواطئ بورسعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على الفيسبوك، فيديو، اليوم الجمعة، من على شواطئ محافظة بورسعيد لرصد توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من بورسعيد وزوارها من أبناء المحافظات الأخرى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتوافد مئات الرحلات الداخلية من المحافظات المختلفة على بورسعيد، وأعلن مؤجرو الشماسي والكافتيريات المطلة على الشاطيء عن تخفيضات، حيث يتراوح سعر 5 كراسي ومنضدة وشمسية بين 75 جنيه إلى 200 جنيه، وذلك حسب نظافة والخدمات المقدمة للمصطافين على الشاطئ.

وقضى المصطافون أوقاتهم في ممارسة الألعاب الشاطئية والاستمتاع بنسيم البحر، وكذلك الاستمتاع بالحفلات التي نظمها أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطئ بمشاركة فرق الفنون الشعبية والسمسمية في ظل تجاوب كبير من المواطنين معها.

ونشرت إدارة شاطئ بورسعيد، برئاسة طارق عثمان، 60 منقذًا بطول الشواطئ، فضلًا عن شن حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بطول الشاطئ والكافتريات المطلة عليه.