رؤوساء لجان و مراقبين.. التعليم: 133 ألف عضوا مشارك في امتحانات الثانوية العامة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة - علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن عدد المشاركين في لجان سير امتحانات الثانوية.

وتنطلق غدا السبت 10 يوليو، امتحانات الثانوية العامة، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

و قال حجازي، إنه يشارك 133 ألف و 850 عضوا بامتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه يشارك 12 ألف و 598 مراقب، و2200 مراقب أول لجنة، و 2200 رئيس لجنة امتحانية، و 8373 معاون، و 91 ألف و318 ملاحظ.

كما يشارك بامتحانات الثانوية العامة، 4746 عضوا للتطوير، و 1714 عضوا قانونيا، و 1190 عضو لجنة إدارة، و 9511 عضو أمن.

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