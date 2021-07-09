بعد جلسة مجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة لمصر والسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

وجّه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعبين المصري والسوداني يحاول من خلالها طمأنتهما بشأن العواقب المُحتملة لملء وتشغيل سد النهضة.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا في رسالته التي نشرها عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد. أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق. في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود، ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".

وعقد مجلس الأمن الدولى، أمس الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذي ألقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.. تفاصيل الجلسة وما يتعلق بسد النهضة (اضغط هنا)