هنا منزل أسرة جيهان السادات.. "الخليج 365" في قرية تزمنت ببني سويف - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نقل موقع الخليج 365 تغطية مباشرة من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف حيث منزل أسرة الراحلة الدكتورة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، والتي تنتمي لعائلة المحجري إحدى أكبر عائلات القرية.

ولدت الراحلة في 29 أغسطس 1933 بالقرية، وانتقلت أسرتها للعيش في القاهرة لظروف عمل والدها الذي كان يعمل أستاذا جامعيا.

يقول "على عبدالبصير" أحد أفراد عائلة الراحلة "جيهان السادات" كان للراحلة بصمة واضحة في العمل الخيري في القرية، وكانت دائمة الاتصال ببعض أفراد الأسرة للاطمئنان عليهم، ولم تتأخر عن خدمة أهالي قريتها.

ويضيف "عاصم محمد" كان آخر اتصال هاتفي من الدكتورة جيهان السادات لنا قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، لتوصينا بالإدلاء بأصواتنا لصالح الرئيس السيسى، لأنها كانت ترى فيه أنه سيكون منقذا لمصر من براثن الإرهاب وهو ما رأيناه بالفعل.