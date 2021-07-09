صور.. تطهير وتعقيم 86 لجنة لامتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تطهير، وتعقيم 86 لجنة بامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها باكر السبت، على مستوى 12 إدارة تعليمية في محافظة كفر الشيخ.

ووفق البيان الصادر اليوم الجمعة، أكد المحافظ أن أعمال التطهير، والتعقيم أجريت بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومجالس المدن، وذلك لاستقبال 20 ألفا و280 طالبا وطالبة، صباح الغد السبت، منهم 18 ألفا و965 طالبا وطالبة، سوف يؤدون الامتحان الكترونيًا، والباقي سوف يؤدي بقية الامتحان ورقيًا.

وقال إن هناك غرفة عمليات لتلك الامتحانات في ديوان عام المحافظة، يترأسها اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، وتضم غرفة الأزمات، و التعليم، والصحة، والإسعاف، والكهرباء، والأمن، والأتصالات، ومياه الشرب، وغيرهم، مع متابعة جاهزية اللجان.

وشدد على التعاون مع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، بكل الخطوات منذ بدء الامتحان، وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، لاستقبال الشكاوى، ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان.