إصابات غير مسبوقة بكورونا في دولة آسيوية رغم الإغلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - ترتفع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم لتسجل أرقاما يومية غير مسبوقة من الإصابات بالوباء.

في القارة الآسيوية، أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الجمعة، أعلى حصيلة يومية من إصابات الفيروس، بعد مرور شهرين تقريباً على ما وصفته الحكومة بإغلاق «شامل». وأعلن عن 9180 إصابة بعد يوم من إعلان الوزارة عن حصيلة وفيات قياسية خلال يوم على صلة بفيروس كورونا بلغت 135.

وسجل أكثر من نصف إصابات اليوم الجمعة في العاصمة كوالالمبور، أكبر مدينة، وفي سيلانجور، المركز الصناعي للبلاد.

ناشدت الشركات في سيلانجور الحكومة تخفيف القواعد التي أجبرت الكثير منها على الغلق، بما في ذلك المصانع التي تنتج نحو نصف إمداد العالم من القفازات الطبية والجراحية.