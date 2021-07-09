11 شخصاً يموتون جوعاً كل دقيقة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 9 - يوليو - 2021 4:25 مساءً

يموت 11 شخصًا من الجوع كل دقيقة حول العالم، حسب ما أفادت به منظمة مكافحة الفقر “أوكسفام”.

وأكدت أوكسفام أن عدد الذين يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة في جميع أنحاء العالم قد زاد ستة أضعاف خلال العام الماضي.

في تقرير بعنوان “فيروس الجوع يتكاثر”، وقالت منظمة أوكسفام يوم الخميس، إن عدد القتلى من المجاعة يفوق عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، الذي يقتل حوالي سبعة أشخاص في الدقيقة.

وقالت الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أميركا، آبي ماكسمان، إن “الإحصاءات مذهلة، لكن يجب أن نتذكر أن هذه الأرقام تتكون من أفراد يواجهون معاناة لا يمكن تصورها. وحتى شخص واحد هو رقم كبير للغاية”.

وقالت المنظمة الإنسانية أيضًا إن 155 مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ – حوالي 20 مليونًا أكثر من العام الماضي. ونحو ثلثيهم يواجهون الجوع لأن بلادهم في صراع عسكري.

وأضافت ماكسمان: “اليوم، دفع الصراع المستمر، والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وأزمة المناخ المتفاقمة، أكثر من 520 ألف شخص إلى حافة المجاعة… وبدلاً من محاربة الوباء، صارعت الأطراف المتحاربة بعضها البعض، وفي كثير من الأحيان كانت الضربة الأخيرة ضد ملايين المتضررين بالفعل من كوارث الطقس والصدمات الاقتصادية”.

رغم الوباء، قالت أوكسفام إن الإنفاق العسكري العالمي زاد بمقدار 51 مليار دولار خلال الوباء، وهو مبلغ يتجاوز بما لا يقل عن ستة أضعاف ما تحتاجه الأمم المتحدة لوقف الجوع.