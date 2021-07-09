85 %من أراضي أفغانستان تحت سيطرة طالبان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

قالت حركة طالبان، الجمعة، إنها باتت تسيطر على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية في وقت تشن الحركة المتمردة هجوما بموازاة انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

منذ تسارع انسحاب القوات الأجنبية في مطلع مايو، حققت طالبان تقدما كبيرا وسيطرت على منطقة تمتد من الحدود الإيرانية غربا إلى حدود الصين في شمال شرق البلاد.

وقال عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاوار خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن “85 بالمئة من الأراضي الأفغانية” تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد.

بحسب موسكو التي دعت أطراف النزاع إلى “ضبط النفس”، فإن المتمردين يسيطرون أيضا على القسم الأكبر من الحدود الأفغانية مع طاجيكستان.

وكانت الحركة أعلنت سابقا أيضا أنها استولت على “إسلام قلعة” أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات في غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس إن “معبر إسلام قلعة الحدودي تحت سيطرتنا الكاملة وسنعيد تشغيله اليوم” الجمعة.

وإسلام قلعة من أهم المعابر الحدودية في أفغانستان ويمر من خلاله معظم التجارة المشروعة بين البلدين.

وقد حصلت كابل على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز الإيراني على الرغم من العقوبات الأميركية.

وهو ثاني معبر حدودي رئيسي تسيطر عليه طالبان منذ إطلاق هجومها الخاطف في أوائل مايو مع بدء الأميركيين المرحلة الأخيرة من انسحابهم من البلاد.

الشهر الماضي أعلن المتمردون انهم سيطروا على شير خان بندر، أبرز معبر حدودي بين افغانستان وطاجيكستان.

واضطر حوالى ألف جندي أفغاني للجوء إلى طاجيكستان بعد معارك حادة.