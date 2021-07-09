بالصورة: مقتل مستشار إيراني في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن “المستشار الإيراني رضا صفدري قتل أثناء مهمة استشارية في الدفاع عن مراقد أهل البيت في سوريا”.

وقالت الوكالة إن مراسم تشييع جثمان رضا صفدري ستقام صباح السبت في مدينة ميانه بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

ونعاه قائد فيلق “عاشوراء” التابع للحرس الثوري الإيراني، في رسالة قال فيها “الراية التي رفعها أمثال هذا الشهيد الغالي ستبقى شامخة وخفّاقة على صعيد جغرافيا المقاومة بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في البلدان الإسلامية بالمنطقة”.