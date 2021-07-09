شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فتاة في حادث إطلاق نار جنوب فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقيت مراهقة حتفها عندما تعرضت السيارة التي كانت بداخلها لوابل من الطلقات النارية بالقرب من مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا.

وأفادت صحيفة "لو بروفانس" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر بالشرطة أن الهجوم الذي تعرضت فيه السيارة لطلقات نارية من بندقية هجومية ونوع من بنادق الصيد، لم يكن يستهدف المراهقة.المحلية بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في سيبتم لي فالون.

كانت المراهقة تجلس في المقعد الخلفي وكانت السيارة متوقفة وقت الهجوم. أصابت ثلاث طلقات نارية رأس المراهقة وفارقت الحياة على الفور.

وتردد أن راكبة أخرى أصيبت في الكتف بينما المرأة التي كانت جالسة خلف المقود لم تصب.