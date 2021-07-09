شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 50 وفاة في حريق مصنع أغذية في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر رجال الإنقاذ في بنجلاديش اليوم على جثث ما لايقل عن 49 عاملاً بعد أن دمر حريق مصنعا لتجهيز الأغذية بالقرب من العاصمة دكا، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 52 .

وقال المسؤول في هيئة الإطفاء البنجلاديشية ، عبدالله العارفين في تصريح له ، إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 20 ساعة لإخماد الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس في مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) المؤلف من ستة طوابق.

وأضاف العارفين أنه تم العثور على جثث الـ 49 عاملا في الطابق الرابع من المبنى، مشيرا إلى عملية بحث وإنقاذ في الطابقين الخامس والسادس.

كما عثر رجال الإنقاذ أمس الخميس على جثث ثلاثة عمال آخرين بعد وقت قصير من اندلاع الحريق في المصنع الواقع على بعد 25 كيلومترا شرقي دكا.

وكان المصنع ينتج العصائر والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الغذائية.