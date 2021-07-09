شكرا لقرائتكم خبر عن أول إصابة بـ"زيكا" في الهند مع استمرار حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون اليوم الجمعة أن ولاية كيرالا بجنوب الهند اكتشفت أول حالة إصابة بفيروس "زيكا" بها.

و"زيكا" عدوى فيروسية ينقلها البعوض، وقد أطلقت الولاية تحذيرات في جميع مقاطعاتها.

وأكد مدير الخدمات الصحية بالولاية، في آر راجو، تسجيل إصابة واحدة بـ "زيكا" وقال إن هناك 13 شخصا آخرين يشتبه في إصابتهم.

وتعاني الولاية بالفعل من زيادة حالات الإصابة بكوفيد- 19، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث حالات الإصابة اليومية في الهند، والتي وصلت إجمالا إلى 43393 حالة اليوم الجمعة.