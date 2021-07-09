روسيا: حل مشكلة انسحاب المرتزقة يقع على عاتق الليبيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لا تجري مفاوضات مع أي طرف سواء تركيا أو غيرها، بخصوص موضوع انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن حل مشكلة انسحاب المرتزقة يقع على عاتق الليبيين أنفسهم، مشيرًا إلى أنه حال إطلاق هذه العملية، يجب على المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد بشكل متزامن.



عملية متزامنة

وأشار المسؤول الروسي إلى أن عملية إجلاء العناصر العسكرية الأجنبية من ليبيا يجب أن تكون متزامنة وتطال في نفس الوقت جميع التشكيلات المسلحة غير الليبية المتواجدة في البلاد، محذرًا من أن عدم تنفيذ ذلك سيعطل ميزان القوى الحالي في البلد الأفريقي.

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وكان مؤتمر "برلين-2" الدولي حول ليبيا أكد في البند الخامس من بيانه الختامي في 23 يونيو/ حزيران الماضي، أهمية سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة، لكن تركيا قدمت تحفظا على بند المرتزقة.

قواعد عسكرية

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، وقاعدة معيتيقة وقاعدة الخمس البحرية.

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كما جندت أنقرة أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، بالمخالفة للقرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر/تشرين الماضي.