قتيلان في تفجير وسط الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شخصان، الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل مدنيين وسط الصومال.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، فإن عبوة تم زرعها على جانب الطريق في قرية "قيعد" جنوب محافظة مدغ (وسط) انفجرت ما أسفر عن مقتل شخصين.



ونقل إعلام رسمي، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "حركة الشباب وراء زرع العبوات الناسفة في المنطقة".

وأضاف المسؤولون: "قمنا بإجراء عمليات أمنية مكثفة لنزع الألغام خلال الأسبوع الماضي".

ولم تتبن حركة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار إلا أنها تقوم عادة بزرع الألغام التي تحصد أرواح عشرات المدنيين.

ومؤخرا، دارت مواجهات عنيفة بين الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات ولاية غلمدغ المحلية وبين مسلحي الشباب في هذه المنطقة التي مازالت مضطربة.