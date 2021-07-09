حزب الله.. مخدرات وسلاح ونهب لموارد لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مركز أبحاث بريطاني أن حزب الله ينخرط بعدة أنشطة غير مشروعة ويستنزف موارد الدولة اللبنانية التي تشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق.

وتحدث تقرير صادر عن معهد "تشاتام هاوس"، المتخصص في تحليل الأحداث الدولية، ومقره لندن، عن خفايا مليشيا حزب الله بشأن غسل الأموال ومحاولة تغطيتها لجرائمها عبر ممثلين لها داخل وكالات مكافحة الفساد.

وتحت عنوان "كيف يسيطر حزب الله على الدولة اللبنانية؟"، أوضح التقرير أن سيطرة المليشيات على الحدود السورية اللبنانية سمحت لها بتهريب المخدرات والبضائع، بالإضافة إلى استدامة وصولها إلى الأسلحة القادمة من داعمها الدولي الرئيسي إيران.

وبينما يتفشى الفساد في النظام السياسي اللبناني "صور حزب الله نفسه دائمًا بأنه (فوق) الفساد".

ووفق مديرة قسم الشرق الأوسط في المركز لينا خطيب، فإن ما يفرق فساد حزب الله عن فساد الأحزاب السياسية الأخرى هو دوره في الأنشطة العالمية غير المشروعة.

وقال شاهد عيان خلال مقابلة مع الخطيب إن حزب الله استغل سيطرته على وزارة الزراعة لنقل المخدرات "مع تزوير الأوراق الخاصة بوسائل النقل التي تفيد بأن البضائع غير المشروعة هي بذور تستخدم في الزراعة".

وبالخدمة المدنية، يستطيع حزب الله والأحزاب الأخرى بالحكومة اللبنانية استخدام الوزارات لتحقيق مصالحها الخاصة.

وقالت الخطيب إن النفوذ الذي يتمتع به حزب الله على الخدمة المدنية هو بمثابة قناة أخرى لتحقيق الأرباح، كما الحال مع الأحزاب الأخرى في لبنان، مشيرة إلى أن المدير العام لكل وزارة يستطيع الوصول لأموال مخصصة يمكن استخدامها بدون توقيع الوزير.

وأضافت: "هذا يسمح لحزب الله، بالوصول للأموال بغض النظر عمن هو الوزير في أي وقت. وتحصل الأحزاب في الحكومة، من بينها حزب الله، على مثل تلك الأموال من خلال وجود وزراء يقدمون منحا للمنظمات غير الحكومية (بعضها قد يكون وهميًا) التابعة لهم".

وأوضحت الخطيب أنه في حين يعد حزب الله عاملا مساهما في ضعف الدولة اللبنانية، فهو أيضًا نتاج النظام السياسي في لبنان، لافتة إلى أنه مع استمرار وجود النظام السياسي الحالي هناك، لن يكون ممكنا عكس سيطرة الجماعة على لبنان.



ومع تصنيف عدة دول غربية للجماعة "إرهابية"، فإن سيطرته على السلطة ستحرم لبنان من المساعدات الخارجية التي يعتمد عليها.



وأشار التقرير إلى أن وضع حزب الله "كطرف هجين يتمتع بشرعية الدولة في لبنان، ويعمل داخل الدولة وخارجها بدون أن يكون مسؤولًا أمامها" منحه سيطرة كبيرة عليها.

وصفة "الهجين" تعني أن حزب الله يتمتع بالسلطة، لكن دون مسؤولية.