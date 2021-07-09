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9 قتلى في تحطم طائرة صغيرة في السويد

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 4 دقائق - 1:50 مساءً, 9 يوليو 2021 م

المناطق - وكالات

لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في السويد قبل يوم.
وأوضحت الشرطة السويدية في بيان لها اليوم ، أنه كان على متن الطائرة ذات المحرك المروحي ثمانية أشخاص والطيار عندما تحطمت قرابة الساعة 19,00 (17,00 ت غ) لدى إقلاعها من مطار في أوريبرو التي تبعد نحو 160 كلم غرب ستوكهولم.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن “عدد” من الوفيات وبأن شخصا نقل إلى المستشفى للعلاج من إصابة بالغة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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