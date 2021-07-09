شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ناعيا جيهان السادات: قدمت أروع الأمثلة على عطاء ووفاء المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء لأسرة السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم، نعى فيها الفقيدة الراحلة مؤكدا أن مصر فقدت سيدة عظيمة قدمت أروع الأمثلة على عطاء ووفاء المرأة المصرية، مشيدا بمواقفها النبيلة والوطنية أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.. داعياَ الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وكان السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.