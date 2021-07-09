شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان "تنسيقية الأحزاب" ترصد تفاصيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الإسكان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد تعهد بحياة كريمة لكل مواطن، وكانت مبادرة التمويل العقاري هي أحد المشروعات الضخمة في هذا الصدد بهدف توفير سكن مناسب وادمي لكل مصري.

ورصدت لجنة الإسكان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفاصيل تلك المبادرة وكل ما يهم المواطن بشأنها، بدء من الجهات الممولة وأسعار الوحدات السكنية في مختلف المشروعات، والحد الأدنى لمبلغ الحجز وللأقساط التي تصل مدتها لـ 30عاما.

وكشفت شروط الحصول على الوحدات السكنية، وعدد الوحدات المصرح بحصول أفراد الأسرة الواحدة عليها، والسن المناسب للتقدم للمبادرة.























